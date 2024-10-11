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Укр / Рус

"Укрнафта" замінює насоси, сподіваючись на ефективніший видобуток

П'ятниця, 11 жовтня 2024, 13:21 - Віктор Волокіта

"Укрнафта" змінює застарілі електроцентрові та штангові насоси на сучасні стандарти The American Petroleum Institute (API), щоб ефективніше витягувати ресурс із браунфілдів.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

Йдеться про заміну всього комплексу обладнання, включно із колоною насосно-компресорних труб, та високотемпературний кабель.

Вже працюють на свердловинах 117 установок електровідцентрових насосів, зокрема 83 – виробництва Oil Dynamics, 32 – Baker Hughes, 2 – Al-Khorayef Petroleum Company. 

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Також встановлено 12 штангових насосів Weatherford.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" завершило польову фазу перших 3D-сейсмічних досліджень із використанням бездротової системи реєстрації у гірських умовах на заході України.

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Укрнафта видобуток
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Економічна правда
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