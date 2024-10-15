Світові продажі електромобілів зросли на третину у вересні: Китай в лідерах

Глобальні продажі електромобілів та гібридів зросли на 30,5% у вересні, оскільки Китай перевищив свої рекордні показники, зафіксовані в серпні, і Європа відновила зростання.

Про це повідомляє Rho Motion.

Продажі електромобілів – як повністю електричних (BEV), так і гібридних (PHEV) – досягли 1,7 млн у вересні 2024 року по всьому світу.

Продажі в Китаї минулого місяця підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у США і Канаді вони зросли на 4,3% до 150 000.

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У Європі продажі електромобілів зросли на 4,2% – до 300 000 одиниць.

Очікується, що продажі електромобілів у Європі досягнуть 3,78 млн одиниць у 2025 році й 9,78 млн одиниць у 2030 році.

Китайські автовиробники прагнуть збільшити свої продажі в ЄС, попри імпортні мита до 45% і на тлі охолодження світового попиту на електромобілі.

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Нагадаємо:

Продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% у вересні порівняно з 2023 роком.

Представники ЄС проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.