Українським виробникам з зони бойових дій надали пільги: які умови

Українські підприємства переробної промисловості, які працюють на територіях активних бойових дій, зможуть отримувати грант у розмірі до 8 млн грн.

Про це повідомляє Міненерго з посиланням на рішення уряду від 15 жовтня 2024 року.

Як йдеться в повідомленні, держава профінансує 80% вартості поданого проекту, а 20% грантер має покрити з власних чи кредитних коштів.

Грант можна буде використати на інвестиційні потреби - придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.

Реклама:

"Сьогоднішнім рішенням ми даємо більше можливостей для бізнесу отримати гранти на переробку. Тепер вони доступні і для підприємств із зони активних бойових дій. Наприклад, з Херсонщини.

Податися на гранти тепер можуть і виробники поліграфічної продукції. Так хочемо дати доступ до програми, зокрема, підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Програма грантів на розвиток переробної промисловості рішенням уряду розширена на підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій.

Реклама:

Обов’язкова умова – на території діяльності підприємства, мають працювати державні інформаційні ресурси.

Своїм рішенням уряд також змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер.

Раніше залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць. Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8 тисяч гривень.

Тепер обов'язковою умовою буде створення від 5 робочих місць – незалежно від розміру гранту.

Водночас уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.

Нагадаємо:

В Україні бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників.