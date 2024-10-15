Держбанки готові кредитувати громади України щодо встановлення генерації
Державні українські банки готові кредитувати місцеві громади, які планують встановити об'єкти генерації.
Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак на конференції "Інвестиції в енергетику під час війни", повідомляє Укрінформ.
"Ми зустрічались із державними банками минулої п'ятниці. Основний сигнал від них: вони готові надавати кредити місцевим громадам для установки об'єктів генерації - з газу чи з відновлюваних джерел", - сказав Андарак.
Андарак зауважив, що стан енергосистеми через російські атаки є крихким, хоча й наразі вона збалансована.
Зараз Україна має покладатися в енергозабезпеченні на атомну енергетику та ВДЕ.
Заступник міністра наголосив, що енергетики намагаються відремонтувати пошкоджені енергооб'єкти у найшвидші терміни.
Водночас, Україна також працює над децентралізацією енергопостачання: йдеться про будівництво нової генерації малої потужності та забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.
Нагадаємо:
Українські банки за червень-вересень 2024 року отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн.