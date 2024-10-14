Відновлення енергетики: в НБУ розповіли про особливості кредитування бізнесу та українців

Українські банки за червень-вересень 2024 року отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на результати опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури за період з 1 червня до 30 вересня 2024 року.

Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 7,9 млрд грн, а обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд грн.

Зокрема, у вересні:

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подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн;

схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн;

надано 220 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими позиками бізнесу становить близько 200 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (96 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (51 мВт) та побудову СЕС (49 мВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

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"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся, – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн грн.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року в Україні офіційно розпочато прийом заявок від бізнесу для участі у програмі Ukraine Investment Framework (UIF). Це інструмент пільгового кредитування та залучення інвестицій.