Із бюджету на 2025 рік прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп
Вівторок, 15 жовтня 2024, 15:17 -
На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
"Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду", - написав він.
За словами Железняка, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.
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Нагадаємо:
У Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на дорожній фонд у 2025 році сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.
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