Із бюджету на 2025 рік прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп

На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду", - написав він.

За словами Железняка, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.

Реклама:

Нагадаємо:

У Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на дорожній фонд у 2025 році сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.