В Україні планують відновити дорожній фонд: Мінфін пояснив причину

У Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на дорожній фонд у 2025 році сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами урядовця, одним із наслідків скасування окремого фонду для потреб дорожнього господарства стала необхідність їх фінансування коштом резервного фонду державного бюджету.

"Вважаю це неякісним рішенням. Доцільніше спрямувати кошти в окремий фонд, як це було раніше. Зокрема, для того, щоб мати можливість і розраховуватися з боргами, і фінансувати утримання дорожньої інфраструктури", - пояснив Марченко.

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Натомість системний підхід, на його переконання, сприятиме більш доцільному розподілу коштів.

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У 2023 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, вирішили спрямувати у 2024 році до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони.