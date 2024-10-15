Кабмін схвалив законопроєкт про примусове відчуження землі для будівництва фортифікацій

Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає на період воєнного стану примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Змінами, зокрема, запроваджується можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою - обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

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Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою, складання акту про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою; порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою aбо про її викуп.

Нагадаємо:

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

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