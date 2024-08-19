Метро Токіо готують до виходу на біржу: найбільше IPO за 6 років

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Японія готує до виведення на біржу Токійське метро з оцінкою 4,6 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Японії та влада Токіо готує до виведення на біржу Токійське метро. IPO заплановано на жовтень і очікується, що в результаті публічного розміщення акцій метро отримає ринкову оцінку в 4,7 млрд дол.

Зазначається, що це буде найбільше IPO в Японії з 2018 року, коли на біржу вийшов телекомунікаційний підрозділ SoftBank Group з оцінкою 23,5 млрд дол.

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Токійське метро належить японському уряду (53,4%) та адміністрації метрополії Токіо (46,6%). За словами джерел, власники метро планують протягом тижня організувати зустріч брокерських компаній для обговорення питань IPO та очікують отримати схвалення лістингу від Токійської фондової біржі вже в середині вересня.

Наразі метро Токіо перевозить 6,5 млн пасажирів щодня. Протяжність колій – 195 км.

Компанія-оператор метро займається не лише перевезенням пасажирів, а й працює на ринку нерухомості та в роздрібній торгівлі. За минулий фінансовий рік (закінчився у березні 2024 року) компанія отримала 312 млн дол чистого прибутку.

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Японський уряд планує використати кошти від IPO на погашення облігацій реконструкції, випущених після землетрусу та цунамі 2011 року.

Економічна правда.