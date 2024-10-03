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НБУ вважає, що захистив заощадження українців від інфляції попри послаблення гривні

Четвер, 3 жовтня 2024, 15:49 - Артур Крижний

За рік курс гривні до долара послабився на 9%, але НБУ вважає, що в контексті привабливості гривні захистив заощадження населення від інфляції.

Про це йдеться у колонці голови НБУ Андрія Пишного для ЕП.

Так, Пишний повідомляє, що за рік курс гривні до долара на готівковому ринку, де купує та продає валюту населення, послабився на 9%.

"Нагадаю, що ставки за гривневими строковими депозитами рік тому навіть за вирахування податків перевищували 12%. Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики були ще вищими і сягали 19%", - зазначив він.

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Водночас він наголосив, що в контексті привабливості гривні завданням Нацбанку насамперед є "захист гривневих заощаджень населення від інфляції".

"Цей захист був забезпечений повною мірою, у тому числі завдяки помірній курсовій динаміці", - додав голова регулятора.

НБУ
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Економічна правда
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