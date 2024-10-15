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Рада розгляне ліквідацію Регулятора азартних ігор: Гетманцев пояснив, чому

Вівторок, 15 жовтня 2024, 12:32 - Віктор Волокіта

Верховна Рада України розгляне ліквідацію Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) найближчими тижнями. 

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. 

"На моє особисте переконання, відбувається блокування з боку створеної нами ж комісії. Цю систему мали запустити ще влітку 2022 року. У них є багато пояснень, чому цього не сталося. Вони кажуть, що Мінфін не видавав грошей, Мінфін каже, що гроші видавав тощо", - зазначив Гетманцев. 

На його думку, якщо менеджмент КРАІЛ не може впоратися з викликами, то йому необхідно написати заяву про звільнення. 

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"В парламенті вже готовий до другого читання законопроєкт про ліквідацію комісії. Я думаю, що ми найближчими тижнями його рекомендуємо до зали. Буде просто агенція, де буде мінімум бюрократії і не буде жодних можливостей не запустити систему онлайн-моніторингу", - розповів депутат. 

Нагадаємо:

В Україні заблокували нові додатки із нелегальними азартними іграми. 

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