Рада розгляне ліквідацію Регулятора азартних ігор: Гетманцев пояснив, чому
Верховна Рада України розгляне ліквідацію Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) найближчими тижнями.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"На моє особисте переконання, відбувається блокування з боку створеної нами ж комісії. Цю систему мали запустити ще влітку 2022 року. У них є багато пояснень, чому цього не сталося. Вони кажуть, що Мінфін не видавав грошей, Мінфін каже, що гроші видавав тощо", - зазначив Гетманцев.
На його думку, якщо менеджмент КРАІЛ не може впоратися з викликами, то йому необхідно написати заяву про звільнення.
"В парламенті вже готовий до другого читання законопроєкт про ліквідацію комісії. Я думаю, що ми найближчими тижнями його рекомендуємо до зали. Буде просто агенція, де буде мінімум бюрократії і не буде жодних можливостей не запустити систему онлайн-моніторингу", - розповів депутат.
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