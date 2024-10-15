Стратегія компанії "БаДМ": 30 років стійкості та розвитку

Розвиток під час війни – актуальний виклик великому бізнесу. Провідний національний фармдистриб’ютор "БаДМ" масштабується в умовах повоєнного часу. Розвиток компанії підвищує якість забезпечення мільйонів українців товарами лікарського призначення.

Компанія "БаДМ" заснована в 1994 році, в часи, коли галузь фармацевтичної дистрибуції робила свої перші кроки на ринку України. У 2024-му "БаДМ" відзначила 30 років професійного шляху.

Досягнення "БаДМ" на фармринку України

"БаДМ" забезпечує виробами медичного призначення понад 18 000 аптек та медзакладів по всій Україні. З 2012 року аптечні склади "БаДМ" успішно підтверджують відповідність вимогам міжнародної дистрибуції та сертифікації GDP.

Компанія БаДМ має власні структурні підрозділи у 10 регіонах України. Розвинена логістична сітка забезпечує доставлення фармацевтичних товарів по всій країні. Безперебійну роботу підприємства забезпечує майже 3000 людей. БаДМ входить до переліку найвідповідальніших роботодавців.

Випробування під час війни

45% складських потужностей компанії було втрачено в перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення.

Але у надскладних умовах компанія дотрималась всіх зобов'язань перед партнерами та клієнтами. Керівники підрозділів та офісні працівники, разом зі всіма працівниками аптечних складів, формували замовлення, забезпечували безперебійну роботу підприємства. БаДМ стала єдиною компанією, яка продовжувала своєчасно та в повному обсязі постачати ліки у регіони.

Попри ризики, компанія продовжувала інвестувати у відновлення та розвиток.

Вже у 1 півріччі 2022-го відкрито новий аптечний склад у Київській області, замість повністю зруйнованого логістичного комплексу. Додаткові розподільчі центри було відкрито у Львові та Вінниці.

Сучасний аптечний склад у Полтаві втрачено через атаку шахедів. Але у 2023 році у Харкові відновлено на 100% роботу структурного підрозділу, який взяв на себе забезпечення якісними лікарськими засобами Харківської, Сумської, Донецької та Полтавської областей.

Відповідальність перед Державою та суспільством

Національний дистриб’ютор БаДМ – один з найбільших платників податків у фармацевтичній галузі. 5,5 мільярдів гривень податків і зборів сплатила компанія до держбюджету від початку повномасштабного вторгнення. За 1 півріччя 2024 року сума сплачених податків і зборів зросла на 9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Сумлінно сплачуючи податки, компанія БаДМ надає системну допомогу ЗСУ. З перших днів вторгнення налагоджена регулярна допомога лікарськими засобами. У 2023 році компанія "БаДМ" ініціювала благодійний проєкт "Фармсила" у партнерстві з благодійним фондом "Оптивіта Україна". З метою об’єднати провідні мережі аптек, фармацевтичних виробників і дистриб’юторів для надання спільної підтримки ЗСУ.

З початку 2024 року передано понад 1300 FTV-дронів, 35 автівок і мікроавтобусів підвищеної прохідності, 6 моторних човнів, закрито багато технічних потреб військових підрозділів на самих гарячих напрямках фронту.

Інновації як стратегія масштабування "БаДМ"

У 2024 році розпочато будівництво роботизованих складських комплексів "БаДМ" у 5 регіонах України. Нові логістичні центри аптечних складів відкриються у Київській області, Одесі, Вінниці, Полтаві та Івано-Франківську.

Після завершення проєкту будівництва загальна площа складів "БаДМ" збільшиться у 2 рази, і складатиме 120 000 кв. м. У логістичних центрах "БаДМ" впроваджується максимальна автоматизація обладнання.

В.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко зазначає: "Компанія має чітку стратегію масштабування. Ми інвестуємо в інноваційні технології. Створюємо нові робочі місця та сучасні умови для ефективної праці людей. Наша ціль – це постійний розвиток ринку фармацевтичної дистрибуції, щоб задовольнити потреби в лікарських засобах мільйонів людей у всіх регіонах України".