Фармацевтичний дистриб'ютор "БаДМ" сплатив понад 1 мільярд грн податків за 1 півріччя 2024 року

За період повномасштабного вторгнення компанія "БаДМ" демонструє збільшення сплачених податків. На третьому році війни до бюджетів усіх рівнів перераховано за перші 6 місяців 1 мільярд 111,5 мільйонів гривень.

Цей показник на 9% більше в порівнянні з сумою податків і зборів, сплачених за 1 півріччя 2023 року. Попри війну компанія робить важливий вклад в економіку держави та надає значну підтримку ЗСУ.

Національний дистриб’ютор "БаДМ" - один з найбільших платників податків у фармацевтичній галузі України. Це підтверджує індекс Опендатабота "Найкращі підприємства України 2024", в якому "БаДМ" займає 4-те місце в галузі "Оптова торгівля" за виторгом 2023 року.

З перших днів війни компанія інвестує у відновлення та оптимізацію своїх бізнес-процесів. У 1 півріччі 2022 року "БаДМ" відкрив новий аптечний склад європейського зразка у Київській області замість логістичного комплексу, повністю зруйнованого ворожими обстрілами під час окупації. Додаткові розподільчі центри було відкрито у Львові та Вінниці.

У 2023 році структурний підрозділ у Харкові відновив свою роботу в повному обсязі, взявши на себе також забезпечення Полтавської області – в Полтаві було втрачено складські потужності "БаДМ" через атаку шахедів.

У Харківському підрозділі впроваджено автоматизацію складських процесів із новим обладнанням, щоб українці північно-східного регіону вчасно отримували необхідні лікарські засоби.

Сьогодні кожен 2-й товар на полицях аптек України забезпечує "БаДМ". В асортиментному портфелі компанії понад 15 000 SKU фармацевтичної продукції. Аптечні склади "БаДМ" загальною площею понад 60 000 м2 оснащені автоматизованим обладнанням європейського зразка і сертифіковані за міжнародними стандартами GDP.

Національний дистриб’ютор постійно удосконалює власну логістичну інфраструктуру по всій території України, щоб забезпечувати українців якісними лікарськими засобами.

Сумлінно сплачуючи податки, компанія "БаДМ" системно надає благодійну допомогу ЗСУ. З початку 2024 року передано понад 750 дронів, 21 автомобілів і мікроавтобусів підвищеної прохідності, 6 моторних човнів та закрито багато технічних потреб військових підрозділів на Запорізькому, Донецькому, Харківському напрямках оборони.

Допомога лікарськими засобами триває постійно: знеболювальні, протизапальні, кровоспинні та інші медичні препарати відправляються на передову, щоб зберегти найцінніше – Життя наших захисників.