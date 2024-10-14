НКРЕКП запевняє, що підстав для зупинення імпорту електроенергії немає

Національний енергорегулятор НКРЕКП заперечує можливість зупинення сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі (ОСП) за моделлю ISO і пов'язану з цим загрозу для імпорту електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Регулятора.

"Наголошуємо, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинення сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - йдеться в заяві НКРЕКП.

НКРЕКП підтвердила отримання листа директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські від 9 жовтня 2024 року, зазначивши, що в ньому наголошується на необхідності збереження відповідності українського ОСП НЕК "Укренерго" вимогам щодо відокремлення від Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії, адаптованої та схваленої.

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Там зазначили, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування Наглядової ради оператора.

"Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та в установленому порядку", - наголошується в заяві.

"Будь-яка інформація в ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства", - наголосила комісія.

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Нагадаємо:

Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про загрозу втрати "Укренерго" сертифікації щодо відповідності європейським стандартам, що означає загрозу втрати імпорту електроенергії з Європи.