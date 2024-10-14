Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт
За державний кошт вже придбано та передано на фронт 1 мільйон дронів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизнного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт", – зазначив голова держави.
Він також зауважив, що окрім держави, дрони для ЗСУ постачають волонтери.
"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", – розповів Зеленський.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський підписав 8 жовтня два укази, якими ввів у дію нові рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".