Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт

За державний кошт вже придбано та передано на фронт 1 мільйон дронів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизнного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт", – зазначив голова держави.

Він також зауважив, що окрім держави, дрони для ЗСУ постачають волонтери.

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"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", – розповів Зеленський.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав 8 жовтня два укази, якими ввів у дію нові рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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