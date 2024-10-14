"Укрсадвинпром": підвищення цін на алкоголь "виб'є" з ринку недобросовісних виробників

Підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої на 50%, передбачене законопроєктом №11416д про внесення низки змін до Податкового кодексу України, позитивно позначиться на алкогольному ринку країни.

Про це заявив голова правління громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко, передає "Інтерфакс-Україна"

Він нагадав, що мінімальні роздрібні ціни на вино-горілчані вироби не піднімали з 2018 року, до того ж їх регулює Кабінет міністрів.

"Це призведе до підвищення податкових надходжень до держбюджету і вирішить питання з фальсифікованою продукцією", - запевнив голова галузевого об'єднання.

Реклама:

Печко звернув увагу на те, що зараз на прилавках магазинів присутнє дуже дешеве вино, яке має вкрай низьку якість.

"Подібний продукт коштує часом по 40-45 грн/л. І порівняйте цю ціну з соками, які суттєво дорожчі, - такого в принципі бути не може. Щоб дешево продавати, горе-виробники змушені підмішувати щось у свій продукт або розбавляти вино водою. Відповідно, запропоноване парламентом рішення "виб'є" з ринку недобросовісних виробників", - пояснив керівник "Укрсадвинпрому".

Печко підтвердив, що внаслідок таких дій парламенту вино для кінцевого споживача подорожчає, зазначивши також, що цей процес щодо алкогольної продукції в країні почався вже давно. Зростання цін на вино-горілчану продукцію він пояснив подорожчанням газу, що спричинило підвищення цін на скляну тару.

Реклама:

Крім того, у сезоні-2024 подорожчали засоби захисту рослин, а ціна на виноград б'є рекорди, підскочивши майже вдвічі. "Якщо вино водночас не подорожчало, то це має викликати у споживача питання і має його турбувати. Підвищення мінімальної роздрібної ціни на 50% для алкогольної продукції - це дуже скромне подорожчання. Наразі мінімальна роздрібна ціна, яка оподатковується акцизним податком, становить 42 грн/л, тоді як мала б бути не менше 95 грн/л", - сказав Печко.

Нагадаємо:

4 агропідприємств отримали 26,4 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота".