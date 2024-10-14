USDA покращило прогноз виробництва та експорту української пшениці і погіршило по кукурудзі

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, але зменшило ці показники щодо кукурудзи.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу, передає Укрінформ.

Згідно з оновленими прогнозами, в 2024/2025 МР показники України щодо виробництва пшениці збільшено на 0,6 млн т, до 22,9 млн т, експорт - на 1 млн т, до 16 млн т. USDA прогнозує, що виробництво та експорт скоротяться на 1 млн т - до 26,2 млн т та 23 млн т відповідно.

Прогноз світового ринку пшениці на нинішній МР передбачає збільшення початкових запасів, однак скорочення споживання, виробництва та торгівлі при зростанні кінцевих запасів.

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Виробництво зменшується на 2,8 млн т, до 794,1 млн т, що головним чином передбачається в в ЄС (-1 млн т до 123,0 млн т), росії (-1 млн т до 82,0 млн т), Індії (-0,7 млн т до 113,3 млн т) та Бразилії (-0,5 млн т до 9,0 млн т), але частково компенсується зростанням виробництва в Україні (+0,6 млн т до 22,9 млн т).

Світове споживання пшениці скоротиться на 2,4 млн т, до 802,5 млн т, через зниження споживання в секторі продовольства, насіннєвого та промислового використання в Індії та Афганістані.

Зокрема очікується, що світова торгівля скоротиться на 0,7 млн т, до 215,8 млн т, внаслідок зменшення експорту з ЄС (-1,5 млн т, до 30 млн т), однак, частково компенсується збільшенням експорту з України (+1 млн т до 16,0 млн т).

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Прогнози світових кінцевих запасів на 2024/2025 МР підвищаться на 0,5 млн т, до 257,7 млн т, що все ще залишаються найнижчим показником з 2015/2016 маркетингового року.

Відповідно до оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи в 2024/2025 МР передбачається скорочення виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

За прогнозами USDA, світове виробництво кукурудзи в 2024/2025 МР знизиться на 1,4 млн т, до 1 217,2 млн т. Це спровоковане скороченням в в Україні (-1 млн т до 26,2 млн т), Єгипті, Росії (-0,5 млн т до 13,0 млн т) та Філіппінах.

Однак, частково буде компенсоване зростанням виробництва в в США (+0,5 млн т до 386,2 млн т) та Індії.

Очікується скорочення світового експорту кукурудзи в 2024/2025 МР на 0,9 млн т, до 190,5 млн т. Основні зміни стосуються України (-1,0 млн т до 23,0 млн т) та США (+0,6 млн т до 59,1 млн т).

Нагадаємо:

Україна цьогоріч зібрала ранніх зернових на 2% менше, ніж торік, водночас недобір пізніх культур становить 10-15%.