АРМА продало останній годинник Медведчука

Фото: Prozorro.Продажі

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) продало з молотка останній арештований годинник з колекції підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі, пише LIGA.net.

Аукціон 14 жовтня відбувся на зниження ціни. За стартової вартості лота понад 461 231 грн його продали за 285 000 грн.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому наявні сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).

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Нагадаємо:

У кінці вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів продало 11 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 3,3 мільйона гривень. Раніше колекцію з 20 годинників оцінили в 1,8 млн грн.