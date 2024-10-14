"Центренерго" відсудило у постачальника вугілля 70 мільйонів

Компанія "Центренерго" відсудила у "Азонекс" 70 млн грн за договором про поставку вугілля.

Про це пише ExPro з посалананням рішення суду, яке опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначено в матеріалах суду, "Центренерго" посилається на те, що відповідач свої зобов`язання з поставки товару у повному обсязі не виконав, кошти на загальну суму 2,33 млн грн, яка є різницею між фактичною вартістю поставленого товару і попередньої оплати, не повернув, а тому позивач звернувся до суду з позовом про стягнення 22,33 млн грн, 3% річних у сумі 808 тис грн, інфляційних втрат у сумі 2,18 млн грн.

Також, у зв`язку із тим, що компанією "Азонекс" не було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні за оплатами згідно договору, зазначене призвело до неможливості нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту на суму 39,06 млн грн.

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Таким чином, в "Центренерго" ще додатково позивались про стягнення завданих збитків у розмірі 39 млн грн, 3% річних у сумі 3,8 млн грн, інфляційних втрат у сумі 1,5 млн грн.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, відповідачем не було здійснено поставки товару на перераховані позивачем грошові кошти, попередньої оплати у сумі 22,33 млн грн не повернуто.

"Враховуючи встановлені вище судом обставини, дослідивши повно та всебічно матеріали справи, на день розгляду справи, суд частково задовольняє позовні вимоги ПАТ "Центренерго" до ТОВ "Азонекс"", - йдеться в рішенні.

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Засновником ТОВ "Азонекс" є Андрій Мартиновський. У 2020-му році підприємство здійснювало імпорт вугілля з Польщі. Також, компанія фігурувала у розслідуванні Бігус.інфо "Заради Коломойського Центренерго перейшло на російське вугілля".

Нагадаємо:

Державне підприємство "Укрвугілля" вимагає від ПАТ "Центренерго" 582 млн грн боргу за поставлене вугілля.