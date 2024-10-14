Агенція Міноборони запропонувала cтворити "супермаркет" для закупівлі дронів

Державний оператор тилу пропонує змінити підхід до закупівлі дронів для військових і створити у DOT-Chain електронну систему з цінниками, на кшталт супермаркету.

Про це розказав гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов в інтерв'ю hromadske.

Так, зараз в електронній системі DOT-Chain заведені лише харчі, але вже є запит і навіть політичне рішення про те, щоб завести в систему управління закупівлями та постачанням дронів, РЕБ і роботизованими комплексами.

"Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада — як покупці, які замовляють той чи інший виріб", – сказав він.

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Крім того, це буде і зміною для виробників, чиє постачання буде залежати від попиту від бригад.

"Тобто ми створюємо стимул для виробників і постачальників, щоб вони конкурували не лише ціною, а й рівнем свого сервісу, техпідтримкою тощо. У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані й буде або надлишковий обсяг, або вони матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів – ці додаткові обсяги можуть бути експортовані", – сказав Жумаділов.

Нагадаємо:

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"Державний оператор тилу" Міноборони 1 жовтня за результатами тендеру уклав угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області.