Україна без імпорту електрики. Поганий сценарій
На початку зими "Укренерго" може втратити сертифікацію, яка підтверджує спроможність оператора мереж працювати за європейськими стандартами. Про це Секретаріат Енергетичного Співтовариства листом повідомив український уряд.
Причина – відсутність повноцінного корпоративного управління в компанії (два незалежних члени Наглядової Ради "Укренерго" подали у відставку, заявивши про політичний тиск), а також надмірна концентрація контролю на державними енергетичними компаніями з боку міністерства енергетики, що суперечить європейським правилам і може призвести до позбавлення сертифікації.
Якщо це трапиться, то майже одночасно Україна скоріш за все втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи.
Залишитись без імпорту електроенергії з Європи взимку буде для української енергетики важким ударом. Без перебільшень – наслідки від можливого відключення або жорсткого обмеження нашого з’єднання з європейською енергосистемою відчує кожен українець. У вигляді додаткових годин відключень.
І якщо до цього листа в Секретаріату Енергетичного співтовариства можна було говорити про два головних ризики для проходження зимового сезону: атаки московських терористів та сильний мороз, то тепер додався ризик відключення нашої енергосистеми від європейської. Дякувати за цей ризик потрібно виключно Міністерству енергетики і особисто міністру.
Щоб українська енергетична система працювала синхронно з європейською енергосистемою (ENTSO-E), національний оператор магістральних мереж – "Укренерго" – має бути сертифікований Енергетичним Товариством.
Правила прості: є сертифікація, можна працювати, нема сертифікації, не можна працювати. Бо якщо хочете бути частиною Європи, то дотримуйтесь правил. Країна, національний оператор мереж якої не має сертифікації – не може бути частиною європейської мережі. А не може бути частиною мережі – значить і не може імпортувати/експортувати електроенергію.
Сертифікація українського оператора відбулася за кілька місяців до початку війни (і автор доклав багато зусиль і був частиною процесу, що, власне, привів до того, що сертифікація була надана).
Уряд країни, що приєднується до енергетичного Європейського Союзу (саме так часом називають ENTSO-E) бере на себе зобов’язання виконувати низку правил, як і власно компанія-оператор високовольтних мереж.
В Україні відповідальним органом за те, щоб правила виконувались і проблем із сертифікацією не виникало, є Міністерство енергетики.
З боку ЄС за сертифікацією мають слідкувати секретаріат Енергетичного Співтовариства і його український партнер – Національна комісія з питань регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП).
Тому лист Секретаріату Енергетичного Співтовариства (ЕС) надісланий саме НКРЕКП. Там перераховані невідповідності українських реалій управління держкомпаніями, надмірний контроль за якими сконцентрований в руках Міненерго. Міністерство енергетики згадується, без перебільшення, в кожному пункті листа.
Насамперед, це недієздатна Наглядова Рада "Укренерго". Конкурс на обрання нових незалежних членів вже оголошений, але Секретаріат ставить жорсткі часові рамки – до 9 грудня підписати контракти з новими членами і повернути Наглядовій Раді "Укренерго" можливість працювати.
Позиція Енергетичного Співтовариства – наразі Наглядова Рада "Укренерго" не може приймати рішень через нестачу незалежних членів, які мають бути у більшості.
Але це не єдине наявне порушення. Секретаріат ЕС вимагає також привести у відповідність до європейських правил Статут "Укренерго", щоб "убезпечити господарську діяльність "Укренерго" від втручань уряду".
Крім цього, Секретаріат прямо вказує, що згідно з правилами Енергетичного Співтовариства, Міненерго не може бути одночасно і розробником державних політик, і акціонером, що управляє компанією, бо це – прямий конфлікт інтересів.
Тому нагадує Міненерго про давнє зобовʼязання створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу, в тому числі управляти корпоративними правами держави в "Укренерго". Наразі Енергетичне Співтовариство не знає, чи створений такий підрозділ і чи він насправді функціонує.
"Якщо до 9 грудня необхідні зміни не будуть ухвалені, Незалежна Наглядова Рада "Укренерго" не обрана, дотримання з боку "Укренерго" вимог анбандлінгу не буде досягнуто, Секретаріат ЕС пропонує НКРЕКП повторно відкрити процедуру сертифікації для "Укренерго"" – завершує директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський свого жорсткого листа до Голови Національної Комісії з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг Сергія Власенка.
В перекладі з бюрократичного європейського фінал листа звучить як "або до 9 грудня українська сторона приведе все до ладу, або сертифікація буде відкликана". Якщо сертифікація буде відкликана, це означатиме, що "Укренерго" більше не зможе бути частиною ENTSO-E. Зі всіма відповідними наслідками. Головний з яких – відсутність імпорту електроенергії і можливості балансувати українську енергосистему спільно з Європою.