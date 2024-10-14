Telegram разом з урядом Казахстану видаляє "неправомірні" публікації на платформі

Telegram відкриє офіс у Казахстані та вже співпрацює з урядом країни над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів.

Про це заявив міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Жаслан Мадієв, пише "РБК".

"Відповідно до нашого законодавства інтернет-платформи, такі як Telegram, WhatsApp і TikTok, тепер зобов'язані мати представника в Казахстані. Уже досягнуто угоди з Telegram", - сказав Мадієв.

За словами міністра, казахстанська влада активно співпрацює з Telegram у роботі над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів.

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Мадієв зазначив, що Мінцифри Казахстану разом із Meta розпочали роботу з боротьби з шахрайськими схемами.

Нагадаємо:

Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

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У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.