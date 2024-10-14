Кожен 10 іноземний інвестор втік з Мосбіржі після запровадження санкцій – число росте

Інвестори з "дружніх" країн почали активно розпродувати російські акції після того, як США запровадили санкції проти Московської біржі.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку РФ.

За підсумками другого кварталу поточного року активи на рахунках нерезидентів у російських брокерів скоротилися на 9,6%, або майже на 189 млрд руб. - До 1,77 трлн руб.

Сильне падіння активів йде на рахунках клієнтів брокерів із міжнародних офшорних зон (Віргінські острови, Панама та Беліз), а також країн ближнього закордоння. Так, активи клієнтів з Азербайджану впали на 65% (до 0,5 млрд руб), Узбекистану – на 30% (до 59,7 млрд руб), а Казахстану – на 20% (до 185,8 млрд руб) .

Реклама:

Востаннє іноземні інвестори скорочували вкладення у російські активи у третьому кварталі 2022 року. Тоді вони впали до 0,5 трлн руб на тлі західних санкцій та турбулентності на фондовому ринку.

Однак надалі інвестиції зростали. За підсумками шести кварталів, що завершилися 31 березня 2024, індекс Мосбіржі піднявся на 70%, до 3333 пунктів. У другому кварталі розпочалася корекція, за підсумками якої індекс знизився на 5,5%, до 3154 пунктів.

Втеча іноземних клієнтів брокерів буде повноцінно відображена у даних за третій квартал, оскільки Мінфін США продовжував необхідні для роботи з Мосбіржею ліцензії до 12 жовтня.

Реклама:

Читайте також: Москва торгам не вірить. Що змінять санкції проти найбільшої біржі РФ

Нагадаємо:

Московська біржа найближчим часом вийде із складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE).

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.