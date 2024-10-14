ФДМ повторно виставив на продаж спиртзавод: стартова ціна - майже 70 мільйонів

Фото: ФДМ

Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 18 жовтня єдиний майновий комплекс ДП "Бджільнянський спиртовий завод" із стартовою ціною 68,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що до складу ЄМК входять 99 одиниць нерухомого майна, серед яких: 80 одиниць нерухомого майна — 99/100 частки комплексу нежитлових будівель площею 7,8 тис. кв.м (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та горілчаний цех площею 1,2 тис. кв.м. у c. Бджільна, Вінницька обл.

А також 18 одиниць нерухомого майна — комплекс нежитлових будівель площею 2,5 тис. кв.м (виробничі, складські будівлі та споруди тощо) у ст Кублич, Вінницька обл.

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Крім того, на балансі підприємства знаходиться 727 од. рухомого майна, 23 од. транспорту і спецтехніки.

Держпідприємство спеціалізується на виробництві спирту. З червня 2022 року не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Нагадаємо:

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У червні Фонд державного майна України вже виставляв на онлайн-аукціон з приватизації Бджільнянський спиртовий завод.