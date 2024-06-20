Фонд держмайна виставляє на аукціон черговий спиртзавод за 68 мільйонів 

Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон з приватизації Бджільнянський спиртовий завод, розташований у Вінницькій області.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

За його інформацією, державне підприємство спеціалізується на виробництві спирту та інших хімічних продуктів органічного походження, але з червня 2022 року не здійснює фінансово-господарську діяльність.

"Бджільнянський спиртзавод має потужну виробничу базу. До складу єдиного майнового комплексу входять 99 об'єктів нерухомості загальною площею 11 570,6 кв.м, 23 одиниці транспорту та спецтехніки, а також 727 одиниць устаткування", - розповів голова Фонду

Реклама:

Він також додав, що онлайн-аукціон відбудеться 24 червня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна об'єкта – 68,5 млн грн.

Нагадаємо:

У 2024 році Фонд державного майна успішно провів 4 онлайн-аукціони з продажу об'єктів спиртової галузі. Сумарно їх фінальна вартість становила 126,8 млн грн, що в середньому у 2,1 раза більше за стартову ціну.

Реклама:

Зокрема, Фонд державного майна України реалізував на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс ДП "Холминський спиртовий завод" у Чернігівській області. В результаті торгів вартість об’єкта зросла у 2,9 раза.

Економічна правда