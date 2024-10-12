Через бойові дії за добу знеструмлення відбувались у 5 областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За повідомленням, у Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання - 3222 споживачі.
У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.
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У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.
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