Через бойові дії за добу знеструмлення відбувались у 5 областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, у Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання - 3222 споживачі.

У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.

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У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

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