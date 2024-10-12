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Через бойові дії за добу знеструмлення відбувались у 5 областях

Субота, 12 жовтня 2024, 13:07 - Володимир Тунік-Фриз

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, у Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання - 3222 споживачі. 

У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.  

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У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. 

Нагадаємо:

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енергетика електроенергія
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