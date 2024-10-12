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У жовтні пенсійні виплати профінансовані на 31,2 мільярда

Субота, 12 жовтня 2024, 11:55 - Володимир Тунік-Фриз

Станом на 11 жовтня пенсійні виплати було профінансовано на 31,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

На пенсійні виплати витратили 31,2  млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 5,9 млрд грн, через уповноважені банки – 25,3 млрд грн. 

На виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 1459,1 млн грн. На страхові виплати – 1780,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 621,6 млн грн.ʼ

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За жовтень Пенсійний фонд надав послуги 461 тисячі осіб.

Нагадаємо:

27 вересня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат у вересні.

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Економічна правда
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