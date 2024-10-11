"Енергоатом" працює над виробництвом елементу системи безпеки АЕС

Філія АТ "НАЕК "Енергоатом" – ВП "Атоменергомаш" розгорнула виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для вітчизняних АЕС, які раніше надходили з РФ.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

На базі відокремленого підрозділу триває виготовлення першого такого елементу, що буде використаний на одній з українських станцій.

Після того, як потреби вітчизняних атомних об’єктів у цьому обладнанні будуть задоволені, воно постачатиметься для блоків типу ВВЕР-1000 на європейських АЕС.

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Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Енергоатом повністю замістив товари російського походження власним виробництвом, або поставками з країн-партнерів.

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У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.

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