"Оператор ринку" відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження "зеленої" енергії

АТ "Оператор ринку" відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В компанії розповіли, що гарантії походження – це європейський механізм віртуального маркування енергії.

В Україні торгівля ними впроваджується в рамках імплементації Директив ЄС про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (RED).

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"В купівлі гарантій походження може бути зацікавлений український бізнес та компанії іноземного походження, які для виробництва товарів і послуг використовують електричну енергію, та підтримують цілі скорочення викидів парникових газів і боротьбу зі зміною клімату. Це також підприємства, установи, та навіть фізичні особи, що прагнуть бути у тренді "зеленої" трансформації", - розповіли в компанії.

Торгівля гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на майданчику АТ "Оператор ринку" здійснюватиметься стандартизованими та спеціальними продуктами, в основі яких прозоре ціноутворення. В пресслужбі зазначили, що для продавців та покупців гарантій походження будуть доступні два види торгів: безперервні та індивідуальні.

Після купівлі гарантії походження покупець-споживач має погасити (активувати) її у Реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, адміністрування якого здійснює НКРЕКП.

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Після цього куплена гарантія походження виводиться з обігу та є підтвердженням того, що покупець використовує для виробництва товарів чи послуг "зелену" енергію.

Для участі в торгах, зацікавленим особам необхідно зареєструватися на майданчику АТ "Оператор ринку".

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлювальних джерел.