Наслідки потужного урагана в США коштуватимуть страховикам 100 мільярдів доларів

За словами аналітиків, ураган Мілтон, п’ятий за інтенсивністю в історії Атлантики, може коштувати страховим компаніям до 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Білий дім пообіцяв підтримку від уряду, поки масштаб руйнувань ще оцінюється.

Хоча ураган Мілтон досяг західного узбережжя штату Флоріда в середу ввечері, деякі з найгірших наслідків були зафіксовані більш ніж за 160 км на східному узбережжі штату.

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За даними CBS News, яке посилається на Департамент правопорядку Флориди, щонайменше 16 людей загинули внаслідок урагану. У повіті Сент-Люсі серія торнадо, що виникла до урагану, забрала кілька життів, зокрема щонайменше двох людей у громадах для літніх людей Spanish Lakes, за інформацією місцевої влади.

За попереднім аналізом Національного центру ураганів, між Сієста-Кі та пляжем Форт-Маєрс рівень води піднявся до 1,5–3 метрів над рівнем землі.

Близько 2,75 мільйона будинків і підприємств у Флориді залишилися без електрики станом на пізній четвер, за даними PowerOutage.us. Деякі мешканці чекали кілька днів на відновлення електропостачання після урагану Хелен, який раніше пройшов цим регіоном.

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Губернатор Флориди Рон ДеСантіс у четвер попередив, що, хоча штат уникнув "найгіршого сценарію", збитки залишаються значними.

Нагадаємо:

Ураган "Мілтон" залишив без світла понад 3 мільйони споживачів у Флориді (США).