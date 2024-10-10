Потужний ураган в США залишив без світла 3 мільйони споживачів – ЗМІ

Ураган "Мілтон" залишив без світла понад 3 мільйони споживачів у Флориді (США).

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

"Зруйновано щонайменше 125 будинків. Понад 3 мільйони споживачів залишилися без електропостачання", - пише видання.

Понад 2200 авіарейсів скасовані у Сполучених Штатах Америки через ураган "Мілтон", який вирує у Флориді.

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Національний центр ураганів США називав "Мілтон" надзвичайно небезпечним.

За останньою інформацією у ЗМІ, ураган дещо послабшав - швидкість вітру сягає 145 кілометрів за годину. Раніше максимальна швидкість вітру циклона могла сягати 205 км/год.



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Ціни на нафту зросли в четвер на тлі підвищеного попиту на паливо через потужний шторм в США.