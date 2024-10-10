В Україні планують легалізувати криптовалюту у 2025 році – Гетманцев

В першому-другому кварталі 2025 року в Україні можуть легалізувати криптовалюту.

Про це повідомляє голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, наразі триває доопрацювання відповідного законопроєкту — цим займається НБУ у співпраці з МВФ. Водночас Гетманцев заперечив появу будь-яких пільг на криптовалюту.

"Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток", – зазначив він.

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Нагадаємо:

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

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