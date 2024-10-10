Друга компанія в Україні планує отримати ліцензію на зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує видати ТОВ "Інтеграл сторедж" ліцензію на зберігання енергії.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Відповідне рішення комісія планує прийняти 15 жовтня.

В постанові йдеться, що компанія звернулася до комісії із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

Реклама:

"Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні", – йдеться в постанові.

За даними YouControl, засновницею та керівником "Інтеграл Сторедж" є Заріна Асадова.

Нагадаємо:

Реклама:

У 2023 році повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), вперше в історії України видала ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Ліцензію отримало ТОВ "Будпауер" Сергія Шакалова та Євгена Дідіченка.