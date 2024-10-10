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Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти в Україні – Шмигаль

Четвер, 10 жовтня 2024, 13:50 - Віктор Волокіта

Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень, а також впроваджувати нові підходи й технології. 

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль за підсумками підписаного меморандуму між Україною та Японією про співпрацю. 

"Ці домовленості ми закріпили за підсумками зустрічі з головою Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії та японськими компаніями", - повідомив Шмигаль. 

Він також зазначив, що на зустрічі обговорили пріоритети у відновленні. Серед них енергетика. 

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"Гуманітарне розмінування — ще один важливий напрямок співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі", - зазначив прем'єрміністр. 

За словами Шмигаля, представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом. 

Нагадаємо:

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З початку повномасштабного російського вторгнення Японія направила до України 12 гуманітарних вантажів, зокрема 256 резервних електростанцій, газові турбіни, автотрансформатори, габіони, генератори та інше необхідне енергетичне обладнання.

Японія інвестиції
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Економічна правда
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