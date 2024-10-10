Продажі BMW і Mercedes-Benz у Китаї впали: в чому причина

У третьому кварталі BMW AG і Mercedes-Benz Group AG зафіксували падіння продажів автомобілів у Китаї, оскільки слабкі споживчі настрої на їхньому найбільшому ринку вплинули на витрати на предмети розкоші.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Поставки автомобілів BMW впали на 30%, що стало найсильнішим падінням за останні чотири роки. Продажі Mercedes впали на 13% за цей період, причому найбільше постраждали дорогі моделі, такі як седани S-класу і Maybach.

Ці тенденції, разом зі сповільненням росту продажів електромобілів у Європі, призвели до попереджень про зниження прибутків від обох автовиробників.

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BMW і Mercedes можуть також постраждати від загострення торгових відносин: Пекін розглядає можливість підвищення мит на імпорт автомобілів з великими двигунами після того, як Євросоюз запровадив мита до 45% на електромобілі, вироблені в Китаї.

Падіння продажів на 30% для BMW та Mini в Китаї контрастує з менш ніж 5% зниженням у першому та другому кварталах цього року.

Цей спад на найбільшому автомобільному ринку світу знизив загальні продажі BMW на 13%. Компанія також повідомила, що відкликання автомобілів через проблеми з гальмівною системою вплинуло на постачання.

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Для Mercedes загальне зниження продажів на 12% у сегменті преміальних автомобілів стало ударом для їхніх планів вийти на ще вищий ринок.

Акції BMW та Mercedes залишилися майже без змін у четвер, але цього року впали на 23% і 7% відповідно через негативні новини з обох компаній.

Нагадаємо:

Китайська компанія Chery почала збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, які звільнили західні конкуренти, зокрема Volkswagen та Mercedes, для продажу на російському ринку.