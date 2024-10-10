"Укрнафта" профінансувала закупівлю комплексів БПЛА 

ПАТ "Укрнафта" профінансувала купівлю двох комплексів розвідувальних БПЛА типу "крило" для 421 окремого батальйону безпілотних систем на 12,6 млн грн.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Ці системи містять усе необхідне для виконання завдань як вдень, так і вночі: від безпілотників до ліхтариків і ноутбуків", - повідомив він

У фонді "Повернись живим" розповіли, що в кожен комплекс входить чотири борти: два денні і два нічні, а також наземна станція, робоча станція для екіпажу і допоміжне обладнання.

Реклама:

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" купило 20 тепловізійних коптерів AUTEL EVO MAX 4T та 60 дронів DJI Mavic 3PRO, а також пульти управління до них. Коптери та дрони передали 13 бригаді Національної гвардії України "Хартія".