Фонд держмайна скасував черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту

USM.MEDIA

ФДМУ скасував аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту. Сумарно було зроблено уже 11 його спроб продати.

Про це повідомляє пресслужба порту з посиланням на наказ ФДМ.

Фонд держмайна скасував проведення електронного аукціону із приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який перенесли з 16 на 24 вересня.

Зазначається, що це була 11-та спроба продати Білгород-Дністровський порт. Перед аукціоном стартову ціну порту було виставлено на рівні 88,98 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо:

Фонд державного майна призначив на 6 вересня аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Реклама: