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Фонд держмайна скасував черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту

Вівторок, 24 вересня 2024, 15:12 - Олексій Артемчук
 
USM.MEDIA

ФДМУ скасував аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту. Сумарно було зроблено уже 11 його спроб продати.

Про це повідомляє пресслужба порту з посиланням на наказ ФДМ.

Фонд держмайна скасував проведення електронного аукціону із приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який перенесли з 16 на 24 вересня.

Зазначається, що це була 11-та спроба продати Білгород-Дністровський порт. Перед аукціоном стартову ціну порту було виставлено на рівні 88,98 млн грн.

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Нагадаємо: 

Фонд державного майна призначив на 6 вересня аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". 

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