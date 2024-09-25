Всі розділи
Укр / Рус

"Нова пошта" анонсувала нові відділення ще у двох країнах Європи

Середа, 25 вересня 2024, 18:27 - Артур Крижний

"Нова пошта" найближчим часом планує відкрити нові відділення в Австрії та Нідерландах.

Про це повідомив директор з маркетингу "Нової пошти" Павло Даніман на форумі ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".

"Наразі у нас є 14 країн з нашими відділеннями, яких, до речі, вже 107. Так само ми присутні в цих країнах за допомогою партнерської мережі. Найближчим часом відкриємося у Австрії і Нідерландах", - розповів він.

За його словами, "Нова пошта" була присутня у Європі ще з 2014 року. Але з початком повномасштабного вторгнення поштовий оператор почав експансію на європейський ринок, щоб задовольнити попит українців, які переїхали.

Реклама:

Даніман додав, що найбюрократичнішою країною, куди виходила "Нова пошта" зі своїми відділеннями, була Німеччина.

"Це була ціла епопея з цими документами й процесами. Це було довго. Але це їх світ і вони так працюють", - розповів він.

Нова пошта
Реклама:
Матеріали за темою
Компанія "Нової пошти" розпочала торгівлю пальним 16 вересня 2024, 15:32
"Нова пошта" доставлятиме картки "ПриватБанку" ще у 3 країни Європи 5 вересня 2024, 16:57
"Нова пошта" збільшила консолідований дохід на майже 23% 23 серпня 2024, 16:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті