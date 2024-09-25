"Нова пошта" анонсувала нові відділення ще у двох країнах Європи
"Нова пошта" найближчим часом планує відкрити нові відділення в Австрії та Нідерландах.
Про це повідомив директор з маркетингу "Нової пошти" Павло Даніман на форумі ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".
"Наразі у нас є 14 країн з нашими відділеннями, яких, до речі, вже 107. Так само ми присутні в цих країнах за допомогою партнерської мережі. Найближчим часом відкриємося у Австрії і Нідерландах", - розповів він.
За його словами, "Нова пошта" була присутня у Європі ще з 2014 року. Але з початком повномасштабного вторгнення поштовий оператор почав експансію на європейський ринок, щоб задовольнити попит українців, які переїхали.
Даніман додав, що найбюрократичнішою країною, куди виходила "Нова пошта" зі своїми відділеннями, була Німеччина.
"Це була ціла епопея з цими документами й процесами. Це було довго. Але це їх світ і вони так працюють", - розповів він.