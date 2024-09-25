"Нова пошта" анонсувала нові відділення ще у двох країнах Європи

"Нова пошта" найближчим часом планує відкрити нові відділення в Австрії та Нідерландах.

Про це повідомив директор з маркетингу "Нової пошти" Павло Даніман на форумі ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".

"Наразі у нас є 14 країн з нашими відділеннями, яких, до речі, вже 107. Так само ми присутні в цих країнах за допомогою партнерської мережі. Найближчим часом відкриємося у Австрії і Нідерландах", - розповів він.

За його словами, "Нова пошта" була присутня у Європі ще з 2014 року. Але з початком повномасштабного вторгнення поштовий оператор почав експансію на європейський ринок, щоб задовольнити попит українців, які переїхали.

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Даніман додав, що найбюрократичнішою країною, куди виходила "Нова пошта" зі своїми відділеннями, була Німеччина.

"Це була ціла епопея з цими документами й процесами. Це було довго. Але це їх світ і вони так працюють", - розповів він.