В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі: змагалися 14 учасників

В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту "Земельний банк".

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

За ділянку понад 115 га на Вінниччині на торгах 1 жовтня змагалися 14 учасників.

"Переможна ставка на її оренду – понад 3 млн грн", – розповів Коваль.

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Згідно з інформацією "Прозорро.Продажі", переможець - фермерське господарство "Гичак Я.К.".

"Загалом сьогодні Фонд держмайна на платформі "Прозорро.Продажі" проведе 16 земельних аукціонів. До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України", - зазначив міністр.

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З 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту "Земельний банк", які відкривають можливість оренди державних земель.