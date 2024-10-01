В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі: змагалися 14 учасників
В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту "Земельний банк".
Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
За ділянку понад 115 га на Вінниччині на торгах 1 жовтня змагалися 14 учасників.
"Переможна ставка на її оренду – понад 3 млн грн", – розповів Коваль.
Згідно з інформацією "Прозорро.Продажі", переможець - фермерське господарство "Гичак Я.К.".
"Загалом сьогодні Фонд держмайна на платформі "Прозорро.Продажі" проведе 16 земельних аукціонів. До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України", - зазначив міністр.
Нагадаємо:
З 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту "Земельний банк", які відкривають можливість оренди державних земель.