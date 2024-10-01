Частка секретних видатків бюджету РФ побила новий рекорд

Згідно з проєктом бюджету РФ на 2025 рік, частка секретних видатків побила новий рекорд.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2025 році уряд збирається витратити за закритими статтями 13,08 трильйона рублів, або 31,5% від загальних витрат скарбниці.

Загальну суму витрат на наступний рік у проєкті бюджету Мінфін встановив у розмірі 41,47 трильйона рублів. Водночас за розділами і цільовими статтями розписано лише 28,39 трильйона рублів.

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Цього року уряд планував витратити за закритими статтями 11,0 трильйонів рублів, або 30% від загальних видатків скарбниці в розмірі 36,66 трильйона рублів. Однак у результаті вони можуть виявитися вищими - Мінфін прогнозує зростання бюджетних витрат за підсумками року на 2,75 трильйона рублів від початкового плану до 39,4 трильйона рублів.

Найвища частка закритих витрат у проєкті бюджету-2025 традиційно відбувається за розділом "Національна оборона". Влада засекретила 84,5% оборонних витрат, або 11,4 трильйона рублів.

У 2026-2027 роках секретними заплановано 13,48 трильйона рублів, або 30,6% усіх видатків, і 14,89 трильйона рублів, 32,4% відповідно.

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Уряд напередодні вніс до Держдуми проєкт бюджету на чергову трирічну перспективу, відповідно до якого витрати Росії на оборону зростуть наступного року ще на 25% порівняно з 2024 роком і більш ніж удвічі перевищать соціальні витрати.

Нагадаємо:

У російський бюджет на 2025 рік закладають збільшення видатків на сектор оборони й безпеки.