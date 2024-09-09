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Реактори ЗАЕС не будуть запущені, доки війна загрожує безпеці станції – глава МАГАТЕ

Понеділок, 9 вересня 2024, 18:57 - Артур Крижний

Жоден реактор не буде перезапущено доти, доки війна продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці Запорізької АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки війна продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він додав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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"Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - зазначив він.

Нагадаємо:

Постраждала від пожежі градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС непридатна для використання, тому у майбутньому її, ймовірно, знесуть.

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Економічна правда.

ЗАЕС
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