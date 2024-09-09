Молодим підприємцям доступні гранти до 150 тисяч: Уряд розширив "Власну справу"

Уряд розширив "Власну справу" на молодих підприємців: їм доступні гранти до 150 тис.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Гранти розміром до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу із зобов’язанням зареєструватись ФОП зможуть отримати молоді підприємці віком до 25 років.

Водночас вимога створити робочі місця для них буде не обов’язковою.

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"Ми, як Уряд, постійно удосконалюємо програму "Власна справа". Сьогодні ми запускаємо гранти для молоді: підприємці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тисяч гривень під зобов’язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць. А через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць", — сказала Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також Уряд розширив категорії отримувачів грантів у межах "Власної справи". Тепер їх можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. Такий грант становитиме до 500 тис.

Крім того, Уряд додав до переліку отримувачів грантів виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій. Ще одна новація полягає в тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення.

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Загалом, за два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали від держави 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на 4,6 млрд. Завдяки цьому вони створили понад 38 тис. нових робочих місць

Нагадаємо:

Українці віком до 25 років зможуть отримати гранти на власну справу на 150 000 грн у рамках нової програми, яка запрацює з вересня.

Визначені нові 376 переможців програми "Власна справа" за підсумками п’ятнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 92 млн грн.