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У Харкові відкрилося більше бізнесів, ніж закрилося з початку 2024 року

Понеділок, 9 вересня 2024, 16:52 - Олексій Артемчук

У Харкові 8510 фізосіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у січні-серпні 2024 року, це більше ніж кількість тих, що припинили роботу.

Про це повідомляє пресслужба міськради Харкова.

З початку 2024 року по серпень у Харкові зареєстрували бізнес 8510 фізосіб-підприємців. Водночас 6980 ФОПів припинили діяльність у Харкові, а 598 ФОПів перемістили бізнес та змінили свою податкову адресу на іншу область чи територіальну громаду.

Також змінили свою податкову адресу та переїхали до Харкова 599 ФОПів переважно з деокупованих територій за цей період.

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Повідомляється, що станом на 1 вересня у Харкові зареєстровано 199 400 ФОПів.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку наголосили, що міська влада намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу до Харкова.

Нагадаємо:

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На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.

Харків бізнес ФОП
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