В Україні зросла середня зарплата: в якій сфері отримують найбільше
Понеділок, 9 вересня 2024, 15:15 -
Середня зарплата в Україні зросла у другому кварталі до 20 964 грн. Це на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найвища середня зарплата зафіксована у сфері інформації та телекомунікацій – 50 188 грн.
Найнижчі зарплати - у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 12 791 грн, у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн.
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У працівників освіті – 15 076 грн.
У першому кварталі 2024 року середня зарплата становила 18 903 грн.
Нагадаємо:
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Понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на початок серпня 2024 року. Цьогоріч борги підприємств по зарплаті вже на 7,1% більші, аніж за весь минулий рік.
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