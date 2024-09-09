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Польща відновила нормальну роботу на кордоні з Україною після збою

Понеділок, 9 вересня 2024, 12:15 - Віктор Волокіта

Польща відновила роботу системи митного оформлення після збою, який стався напередодні. Пункти пропуску працюють у звичайному режимі.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо: 

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6 вересня Держмитслужба повідомила, що у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в робочій системі митної служби Республіки Польща. Це призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.  

митниця Польща
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