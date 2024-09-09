Збитки 5 млн: Банкіра підозрюють у продажі землі Нацбанку за заниженою ціною

Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з відділів Національного банку України за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у 2021 році Національний банк України отримав у власність майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області.

Їх загальна площа понад 15 га, вартість - майже 9 млн грн.

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У подальшому в 2022 році правління Національного банку України затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

"Підозрюваний мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок, умови продажу яких погоджувались колегіальним органам на основі його інформації та наданого аналізу цін.

Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки. Натомість виставили на продаж їх за балансовою ціною, що набагато нижча. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

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Економічна правда