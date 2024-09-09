 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зростає споживання електроенергії

Понеділок, 9 вересня 2024, 11:17 - Віктор Волокіта

9 вересня станом на 9:30 рівень споживання був на 6,2% вищий, ніж в цей же час попереднього робочого дня  –  у п’ятницю, 6 вересня. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Як йдеться в повідомленні, це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження.

У неділю 8 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж у попередній вихідний  – в суботу, 7 вересня. 

Реклама:

У пресслужбі також зазначили, що імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 749 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1287 МВт.

Нагадаємо:

У понеділок 9 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, при цьому, "Укренерго" закликає економити електроенергію протягом усієї доби.

Реклама:

Економічна правда

Укренерго електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Третій день без відключень: у понеділок вимикати світла не планують 8 вересня 2024, 18:09
Готовність захисту енергооб'єктів "Укренерго" становить понад 85% – Шмигаль 6 вересня 2024, 16:19
Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України 4 вересня 2024, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті