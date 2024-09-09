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Укрзалізниця повідомила про затримку рейсів і зміну маршрутів потягів

Понеділок, 9 вересня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів поїздів , що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, а також затримку 11 рейсів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку 09.09 змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка".

Деталі: У повідомленні зазначили, що це означає затримку до 2 годин для таких рейсів:

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  • №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
  • №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
  • №110 Львів – Херсон;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №88 Ковель – Запоріжжя;
  • №40 Солотвине –  Запоріжжя;
  • №4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №75/76 Кривий Ріг – Київ;
  • №85/86 Запоріжжя – Львів;
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Також в Укрзалізниці додали, що перелік рейсів може поповнюватись.

Дослівно: "Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож".

Доповнено:

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З технічних причин поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, продовжать у добу 09.09 рухатися в обʼїзд через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Українська правда

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