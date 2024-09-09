В Україні на чверть зріс попит на вживані авто з-за кордону: що обирають

У серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.

Як йдеться в повідомленні, це найкращий показник за останні 25 місяців.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 20%;

гібриди – 5%

авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

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Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.; RENAULT Megane - 1037 од.; SKODA Octavia - 959 од.; VOLKSWAGEN Passat - 738 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.; AUDI Q5 - 671 од.; NISSAN Leaf - 658 од.; TESLA Model Y - 588 од.; NISSAN Rogue - 581 од.; TESLA Model 3 - 561 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.