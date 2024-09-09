В Україні на чверть зріс попит на вживані авто з-за кордону: що обирають
У серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.
Як йдеться в повідомленні, це найкращий показник за останні 25 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 20%;
- гібриди – 5%
- авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.;
- RENAULT Megane - 1037 од.;
- SKODA Octavia - 959 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 738 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.;
- AUDI Q5 - 671 од.;
- NISSAN Leaf - 658 од.;
- TESLA Model Y - 588 од.;
- NISSAN Rogue - 581 од.;
- TESLA Model 3 - 561 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Нагадаємо:
У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.