Справа про завдані збитки "Укргазвидобуванню" на 340 млн: САП завершила слідство

4 вересня 2024 року прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування", причетних до реалізації злочинної схеми на підприємстві.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, 4 роки тому АТ "Укргазвидобування" та приватна іноземна компанія уклали договір про підвищення видобутку природного газу, що призвело до завдання збитків на понад 340 млн грн.

Прокурори встановили, що за умовами договору приватна компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток "блакитного палива". Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

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Проте САП з’ясувала, що посадові особи "Укргазвидобування" внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову - розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати.

Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом.

"У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ "Укргазвидобування" було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз", - йдеться в повідомленні.

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11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ "Укргазвидобування" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо:

23 серпня НАБУ направило до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП "ДГ Ставидлянське" збитків на суму понад 28,5 млн грн.

Економічна правда